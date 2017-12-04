15:43 04 декабря 2017 0

Фото из архива Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Внук экс-губернатора Хабаровского края похвастался в Сети, как разгоняет свою иномарку до 305 км/ч.

Игорь Ишаев опубликовал видео, на котором он несется на своей машине с запредельной скоростью. Сам молодой человек утверждает, что доступа к странице в Instagram у него нет, а все публикации, которые там появляются, ему не принадлежат.

Игорь Ишаев — один из мажоров, гоняющих по Москве ФОТО: скрин с канала «РЕН ТВ»

Напомним, Ишаев стал известен после того, как по его вине произошло страшное ДТП с фурой на МКАД. Авария произошла весной этого года. На дороге столкнулись фура, легковушка и мерседес Ишаева. На пассажирском сиденье был его приятель Мурад Балакеримов, он получил серьезные травмы и был госпитализирован, сообщает РЕН ТВ.

После того, как установили виновника аварии, Ишаев заявил, что если бы не его богатство и успех, то никто не проявил бы внимания к ДТП. Свою вину молодой человек не признал.

Игорь Ишаев неоднократно становился фигурантом скандалов с безумными гонками мажоров по дорогам Москвы.