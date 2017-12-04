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04 декабря 2017
15:43  04 декабря 2017 0

Внук экс-губернатора после жуткой аварии гоняет со скоростью 305 км/ч. ФОТО, ВИДЕО

Несанкционированный митинг на Тверской улице. Москва, спорткар, автомобиль, роскошь, феррари, люкс, пушкинская площадь, полицейское оцепление, пафос
Фото из архиваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Внук экс-губернатора Хабаровского края похвастался в Сети, как разгоняет свою иномарку до 305 км/ч.

Игорь Ишаев опубликовал видео, на котором он несется на своей машине с запредельной скоростью. Сам молодой человек утверждает, что доступа к странице в Instagram у него нет, а все публикации, которые там появляются, ему не принадлежат.

Игорь Ишаев — один из мажоров, гоняющих по Москве
ФОТО: скрин с канала «РЕН ТВ»

Напомним, Ишаев стал известен после того, как по его вине произошло страшное ДТП с фурой на МКАД. Авария произошла весной этого года. На дороге столкнулись фура, легковушка и мерседес Ишаева. На пассажирском сиденье был его приятель Мурад Балакеримов, он получил серьезные травмы и был госпитализирован, сообщает РЕН ТВ.

После того, как установили виновника аварии, Ишаев заявил, что если бы не его богатство и успех, то никто не проявил бы внимания к ДТП. Свою вину молодой человек не признал.

Игорь Ишаев неоднократно становился фигурантом скандалов с безумными гонками мажоров по дорогам Москвы.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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