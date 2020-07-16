Минэнерго РФ назвало срок стабилизации цен на бензин

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Ранее правительство РФ отказалось снижать цены на топливо. Представители Независимого топливного союза предлагали приостановить действие демпфера, тем самым снизив цены на бензин в РФ. Однако в профильных ведомствах заявили о нецелесообразности приостановки. В Минэнерго заявили, что при снижении цен на нефть доходы от демпфера дают возможность финансировать расходы бюджета, в том числе социальные.

По информации Росстата, средняя розничная цена на бензин в России с 6 по 12 июля увеличилась на 20 копеек по сравнению с предыдущей неделей — до 45,47 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 8 копеек, до 48,02 рубля за литр.

Он отметил, что больше всего цены на моторное топливо выросли в июне. Рост составил 0,34 рубля за литр или 0,8%. По мнению министра энергетики, динамика цен находится в рамках инфляции и не превышает накопленное изменение индекса потребительских цен с начала года по 13 июля. По информации Новака, в июне отгрузка бензина на внутренний рынок увеличилась на 38,6%, отгрузка дизельного топлива выросла на 20% до 3,1 млн тонн. Глава Минэнерго подчеркнул, что запасы топлива сохраняются «на высоких уровнях».

«В июле наметилась тенденция к снижению оптовых цен на моторные топлива и росту маржинальности независимых АЗС, что должно привести к стабилизации розничных цен ввиду сокращения давления на независимую розницу и снятию социальной напряженности», — цитирует Новака ТАСС.

Цены на бензин Аи-95 в российской рознице стабилизируются в июле, так как оптовые цены на бензин начнут снижаться. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Цены на бензин стабилизируются в текущем месяце Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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