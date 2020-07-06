В правительстве РФ отказались снижать цены на бензин

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На днях Росстат оценил рост цен на бензин в стране . Так, средняя цена на литр бензина в России с 22 по 29 июня выросла на пять копеек и достигла 45,18 рубля. Литр дизельного топлива за этот же период подорожал в среднем на три копейки — до 47,88 рубля.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина марки АИ-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи побила исторический рекорд. Оптовая цена топлива достигла 57,7 тысячи рублей за тонну, что на 0,5% выше прошлого рекордного значения. По мнению экспертов, на повышение оптовых цен на бензин в России повлияли резкий рост спроса на сырье и дефицит топлива. Однако, как отметили специалисты, данное явление временное.

Отмечается, что демпфер позволяет правительству косвенно влиять на цены горючего на АЗС: нефтяники платят в бюджет часть прибыли, если оптовые цены на бензин и дизель в стране превышают среднюю экспортную цену. В обратной ситуации им доплачивают разницу из бюджета, чтобы избежать резкого наращивания экспорта. Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но при этом он не дает стоимости бензина снижаться. Представитель Минэнерго подтвердил, что позиция ведомства не изменилась. По его информации, при снижении цен на нефть доходы от демпфера дают возможность финансировать расходы бюджета, в том числе социальные.

«Профильные ведомства отвергли предложения НТС. В документе говорится о нецелесообразности приостановки до конца года действия демпфера», — передают ведомости.

Представители Независимого топливного союза (НТС) предложили приостановить действие демпфера, отпустить цены на заправках и отменить запрет на импорт топлива в страну. Это помогло бы сдержать рост оптовых цен на топливо. Однако Минэнерго, Минфин и ФАС отвергли предложения. Об этом свидетельствует письмо Минэнерго главе НТС Павлу Баженову.

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