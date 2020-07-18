По словам Антониу Гуттереша, регионы отброшены в вопросах искоренения нищеты на годы назад Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Эпидемия коронавируса приведет к рекордному со времен Второй мировой войны росту оставшихся без средств к существованию людей. Счет может идти на сотню миллионов человек, заявил в субботу генсек ООН Антониу Гутерреш.

«На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов», — цитирует Гутерреша РИА «Новости». По словам генсека, из-за пандемии сто миллионов человек могут погрузиться в крайнюю нищету. Помимо этого, эпидемия коронавируса привела к самой глубокой со времен Второй мировой войны рецессии, заявил он.

Гуттерреш подчеркнул, что пандемия показала хрупкость мира и вывела на первый план проблемы в системах здравоохранения и социальной защиты, игнорируемые человечеством десятки лет. Более того, коронавирус разрушил заблуждения по многим фундаментальным вопросам, считает представитель ООН. Среди них — обеспечение доступного здравоохранения, а также всеобщее равенство. «Хотя все мы оказались в одном море, очевидно, что одни бороздят его на суперъяхтах, в то время как другие цепляются за плавающие обломки», — заключил генсек.

Ранее Гуттереш заявил, что развивающиеся страны в условиях пандемии оказались в уязвимом экономическом положении, сообщает RT. Генсек призвал списать таким странам долги и дать специальные права заимствования.

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