Глава Белоруссии объяснил, ждет ли страну гражданская война

По словам Лукашенко, власти Белоруссии рассматривают разные варианты развития событий после голосования Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

Власти Белоруссии держат ситуацию в стране под контролем и не допустят гражданской войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет», — цитирует БелТА Лукашенко. По его словам, власти страны рассматривают разные варианты развития событий после голосования. Отмечается, что ситуация в Белоруссии находится под контролем.

Выборы президента в Белоруссии проходят 9 августа. На избирательные участки явились более 65% избирателей, поэтому выборы признаны состоявшимися. При этом почти половина избирателей проголосовали досрочно. В Минске проходят несанкционированные митинги оппозиции. ОМОН задерживает протестующих. Неизвестные задержали журналистов и оператора российского телеканала «Дождь».

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