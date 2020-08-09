Лукашенко усомнился в своей победе на президентских выборах

Александр Лукашенко надеется на победу, но не уверен в ней Фото: официальное интернет-представительство президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не уверен, что победит на президентских выборах, но надеется на это. Об этом лидер страны заявил журналистам на избирательном участке, где оставил свой голос.

«Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!» — цитирует ТАСС Лукашенко. Об этом он заявил после того, как сам проголосовал на выборах.

Также действующий глава республики сказал, что пока не знает, в какую страну совершит первый визит в случае победы на выборах. «Мы не будем совершать визит ради того, чтобы что-то продемонстрировать», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск всегда будут сотрудничать. По его словам, республика будет сотрудничать со всеми. Выборы президента в Белоруссии проходят 9 августа, пишет «Ридус». На избирательные участки явились более 50% избирателей, поэтому выборы признаны состоявшимися. В день выборов в стране проходят многочисленные акции протеста, на которых полиция задерживает оппозиционеров.

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