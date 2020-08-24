Предложение о переносе начала учебного года рассматривает глава Минпросвещения Сергей Кравцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Начало учебного года в России нужно перенести до 1 октября, чтобы не провоцировать вторую волну коронавируса. Соответствующая инициатива принадлежит депутату Госдумы Василию Власову (ЛДПР).

«Считаю необходимым перенести начало учебного года в 2020 году в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования с 1 сентября на 1 октября», — приводит выдержку из письма РИА «Новости». Также депутат считает, что у детей и родителей появится больше времени на тестирование и не создаст резкого роста нагрузки на медицинскую инфраструктуру. Предложение парламентария рассматривает глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Ранее представители ЛДПР предложили ежегодно выплачивать по 10 тысяч рублей на каждого российского ребенка на школьные сборы. Авторы инициативы отмечают, что на сборы ученика может уйти до 20 тысяч рублей. При этом в 2020 году из-за пандемии финансовое положение во многих семьях ухудшилось.

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