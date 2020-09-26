Ученые представили новый способ лечения коронавируса

Комбинированное лечение антителами, будет быстро подавлять действие COVID-19, считают ученые из США Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Американские ученые планируют использовать комбинированное лечение антителами, которые будут быстро подавлять действие коронавируса в организме. Новый способ лечения представили специалисты из медицинского научного Университета Техаса в Хьюстоне.

«Если наш метод лечения, или заблаговременной профилактики, будет успешным, его можно будет применять у людей, больше всего рискующих заразиться во время пандемии. Это работники аэропортов, стюардессы, медики, сотрудники и пенсионеры домов престарелых», — приводит слова ученых «Ридус».

В ближайшее время ученые хотят провести масштабное исследование, в котором хотят проверить, может ли лабораторное лечение двойными антителами REGN-COV2 предотвратить инфекцию SARS-CoV-2 у людей, которые живут с кем-то с подтвержденной инфекцией коронавируса. Специалисты уточнили, что сначала они хотят добиться того, чтобы комбинированный препарат смог быстро остановить распространения вируса в теле зараженного. Впоследствии такой вид лечения может применяться людьми в качестве профилактики заболевания, отмечают ученые.

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию способен нейтрализовать белок. Отмечается, что молекула настолько мала, что легко распространяется в тканях организма. Это позволяет эффективно бороться с инфекцией, а также вводить препарат в результате простой ингаляции.