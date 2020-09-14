14 сентября 2020

Ученые обнаружили нейтрализатор коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор проб снега на городских дорогах для экспертизы . Челябинск, лаборант, химия, экологическая лаборатория, реагенты
Белок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирусную инфекцию способен нейтрализовать белок. К такому выводу пришли Исследователи из Университета Питтсбурга, которые провели анализ почти 100 млрд потенциально полезных для борьбы с COVID молекул.

«Одна из самых крохотных биологических молекул оказалась способна полностью нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Этот белок в десять раз меньше антитела, использованного при создании успешного препарата против COVID-19 », — передает результаты исследований «Ридус».

Отмечается, что молекула настолько мала, что легко распространяется в тканях организма. Это позволяет эффективно бороться с инфекцией, а также вводить препарат в результате простой ингаляции. При этом молекулы почти не взаимодействуют с клетками человеческого организма. Благодаря этому у белка отсутствуют побочные эффекты от лечения.

Ранее российские ученые из НИУ «Высшая школа экономики» заявили, что для борьбы с COVID можно будет использовать молекулы микроРНК. Ученые объяснили, что при попадании любого коронавируса в организм молекулы miR-21-3p замедляет размножение инфекции, так как вирус «накапливает» их в своем геноме. Гипотезы российских ученых будут проверены в опытах на животных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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