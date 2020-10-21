Госдума приостановила индексацию зарплат чиновников в России

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Госдума также остановила повышение окладов помощников депутатов и сенаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума приняла законопроект правительства, приостанавливающий индексацию окладов федеральных госслужащих в 2021 году. Проект закона был принят в первом чтении.

«В отношении окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих индексация в 2021 году не запланирована», — приводит ТАСС выдержку из пояснительной записки. Таким образом, действие некоторых положений ФЗ № 79 приостанавливается. Кроме того, Госдума также одобрила законопроект о приостановлении в 2021 году индексации зарплат помощников сенаторов Совфеда и депутатов Госдумы.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект «О правительстве РФ» и одобрила поправки в закон «О Конституционном суде РФ». Изменения вносятся во исполнение поправок, внесенных в Конституцию России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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