Госдума приняла законы в поддержку новой Конституции

Обновленный закон о правительстве направлен на формирование единой системы публичной власти Фото: Анна Майорова © URA.RU

Госдума приняла во втором чтении проект закона «О правительстве РФ» и поправки в закон «О Конституционном суде РФ». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Дума приняла во втором чтении проект закона „О Правительстве РФ“, поправки в закон „О Конституционном Суде РФ“, который направлен на реализацию новых положений Конституции РФ», — говорится в материалах на сайте Госдумы.

Обновленный закон о правительстве направлен на формирование в России единой системы публичной власти, отмечается в пояснительной записке. Законопроект наделяет парламент новыми полномочиями по формированию правительства. Председатель правительства, его заместители и ряд министров будут назначаться президентом после утверждения кандидатур Госдумой.

Конституционный суд, согласно закону, наделяется правом решать вопросы об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов. Ко второму чтению в проект закона внесли поправки, в соответствии с которыми судья КС не может публично высказывать свое мнение о рассматриваемом вопросе и разглашать данные с обсуждений в самом суде. Также в поправках уточняется, что КС сможет рассматривать дела без проведения слушаний, если не будет необходимости «в устном представлении позиции заявителя и другой стороны при ее наличии».

Законопроект и поправки к закону были приняты для исполнения изменений, внесенных в Конституцию России. Общероссийское голосование по изменению главного документа РФ проходило 1 июля.