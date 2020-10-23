23 октября 2020

ТАСС: первый замглавы Росгвардии покидает свой пост

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Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область, фуражка, силовики, форма, росгвардия
Зам Виктора Золотова ушел в отставку, пишут СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Ченчик покидает свой пост. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник в силовых структурах.

«Начальник Главного штаба войск национальной гвардии РФ — первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Ченчик подал в отставку», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника, имя которого не называется. Он добавил, что первый замдиректора Росгвардии назначается и снимается с должности указом президента.

Ченчик вступил в должность в 2016 году. Этим же указом ему было присвоено воинское звание генерал-полковника.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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