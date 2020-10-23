ТАСС: первый замглавы Росгвардии покидает свой пост

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Ченчик покидает свой пост. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник в силовых структурах.
«Начальник Главного штаба войск национальной гвардии РФ — первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Ченчик подал в отставку», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника, имя которого не называется. Он добавил, что первый замдиректора Росгвардии назначается и снимается с должности указом президента.
Ченчик вступил в должность в 2016 году. Этим же указом ему было присвоено воинское звание генерал-полковника.
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