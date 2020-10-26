Чиновника на Сахалине уволили за японскую карту Курил

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Клипарт depositphotos.com, курильские острова, курилы, судно
На показанной чиновником карте Курилы являлись территорией Японии Фото: depositphotos.com
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Сотрудник сахалинского агентства по рыболовству уволен из-за географической ошибки, сообщили в пресс-службе правительства региона. Во время выступления он использовал карту, на которой Курильские острова являлись частью Японии.

«Увольнение произошло сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области», — сообщили в пресс-службе регионального правительства. Поводом послужила ошибка чиновника, использовавшего в своей презентации японскую карту, на которой Курилы были окрашены в тот же цвет, что и соседний остров Хоккайдо.

На ошибку чиновника обратил внимание губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, подобная публикация является искажением государственной границы, закрепленной в Конституции РФ. Он потребовал служебного расследования, по результатам которого руководителю агентства по рыболовству Ивану Радченко был объявлен выговор, а его подчиненный, занимавшийся презентацией, был уволен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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