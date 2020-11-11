Российские миротворцы прибыли в зону конфликта в Нагорном Карабахе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские миротворцы прибыли в Карабах — США готовят санкции против «Северного потока-2» — в России не хватает коек для пациентов с коронавирусом — россиян ждут важные изменения в будущем году — стало известно имя приемника главы ФАС. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 11 ноября — в обзоре URA.RU:

Российские военные дислоцировались в Карабахе

Российский миротворческий контингент в количестве более 400 военных прибыл в район выполнения миссии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В тоже время в Ереване началась массовая акция протеста против действий премьер-министра страны Никола Пашиняна. Активисты посчитали предательством подписание соглашения между Арменией и Азербайджаном.

США могут ввести новые санкции против компаний-строителей «Северного потока-2»

Власти США планируют ввести ограничения в отношении компаний, которые строят газопровод «Северный поток-2». Однако в Конгрессе США подчеркнули, что санкции не будут распространяться на Германию, как американского союзника.

Власти заявили о нехватке коек для коронавирусных пациентов

В России занято 83% мест для больных коронавирусной инфекцией. В 41 регионе загруженность больниц выше, чем в среднем по стране. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Российскую вакцину начали завозить в регионы, возможна закупка импортного препарата

Также с 11 ноября российская вакцина от коронавируса «Спутник V» начнет поступать в регионы России. Такой информацией поделился министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Эффективность вакцины составила 92%. Это позволит начать массовую вакцинацию уже в ближайшие недели.

Россия может приобрести импортную вакцину, чтобы граждане смогли выбирать. Об этом заявил замдиректора центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Россиян ждут важные изменения в 2021 году

В следующем году граждан России ждут изменения. В частности, российским пенсионерам проиндексируют выплаты на 6,3% и повысят социальную часть пенсии. Кроме того, в России повысят пенсионный возраст и будут введены электронные трудовые книжки.

Федеральные власти заберут у региональных чиновников функции распределения зарплат бюджетникам.

Также все российские учителя, которые совмещают проведение уроков и классное руководство, получат дополнительные выплаты в пять тысяч рублей.

Экономисты подтвердили наличие бюджетных денег для семей с детьми

В бюджете России есть средства для выплат по 10 тысяч рублей для семей с детьми, которые ранее вводили из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU рассказал эксперт Института экономической политики Сергей Жаворонков.

Стало известно имя нового руководителя ФАС

Новым главой Федеральной антимонопольной службы станет бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Он сменит Игоря Артемьева, который переходит на другую должность.