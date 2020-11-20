Раскрыт новый способ незаконного списания денег с карт россиян

Ольга Сулим подчеркнула, что нельзя передавать секретные данные карты сотруднику банка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мошенники списывают деньги с банковских карт россиян, использующих голосовые помощники для соединения с банком. Об этом рассказала председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

«Когда произносится „Алиса, соедини меня с таким-то банком“, набор номера порой осуществляется по найденному голосовым помощником телефону с сайта-копии банка», — цитирует агентство «Прайм» Сулим. По ее словам, голосовой помощник может не распознать мошеннический сайт, который похож на настоящий.

После соединения мошенник манипулирует владельцем карты и заставляет назвать ее секретные данные, рассказала Сулим. Она посоветовала не использовать голосовой помощник для управления финансами. Искусственный интеллект еще не совершенен, уверена она.

Ранее сообщалось, что мошенники научились похищать средства россиян с помощью фейкового ролика с инструкцией, как получить выплаты, передает RT. Доктор юридических наук Виталий Вехов рассказал, что нельзя передавать данные банковской карты через телефон, сообщает агентство Nation News. По его словам, этим могут воспользоваться мошенники.