Киев готовит эвакуационные автобусы для вывоза людей

Власти Киева готовят эвакуационные автобусы для вывоза горожан в случае чрезвычайных ситуаций. Информацию сообщил глава аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

«Сейчас также работаем над проектом эвакуационных автобусов для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций», — цитирует чиновника «Политика страны». Он заявил, что при организации есть бюрократические сложности и вопросы финансирования. 

Сейчас в Киеве и других регионах Украины обострились проблемы с энергоснабжением на фоне дефицита газа, вызванного прекращением транзита российского топлива и недостаточными объемами импорта из ЕС и Азербайджана. Мэр столицы Виталий Кличко призывал горожан готовится к суровой зиме. 

