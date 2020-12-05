05 декабря 2020

От россиян начали принимать вопросы на пресс-конференцию Путина

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Прямая трансляция с Путиным и мобильное приложение. Курган, смартфон, сотовый телефон, трансляция путина, прямая линия, приложение, путин на экране
Владимиру Путину можно задать свои вопросы через специальное мобильное приложение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В стране заработало специальное приложение «Москва — Путину», с которого россияне смогут отправлять вопросы для пресс-конференции главы государства Владимира Путина. Кроме того, обратиться к президенту можно на специальном сайте.

Через приложение «Москва — Путину» можно совершить видеозвонок, записать видеовопрос или отправить текстовое сообщение, пишет ТАСС. «Работа таких сервисов позволит использовать в этом году на ежегодной большой пресс-конференции Путина элементы прямой линии», — отмечал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнив, что прямого общения российского лидера с народом не будет из-за пандемии коронавируса.

Вопросы от россиян будут обрабатывать волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Они будут предоставлять возможность гражданам задать вопрос или озвучивать обращения, которые будут приходить по приложению для мобильных телефонов», — анонсировал Песков. Он также отметил, что обратиться к президенту можно будет через сайт, который запустят в преддверии пресс-конференции.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 17 декабря. Общаться с журналистами и простыми россиянами он будет из резиденции в Ново-Огарево. Там оборудуют студию так, что президент увидит «всех участников во всех точках». Журналисты федеральных и иностранных СМИ смогут задавать вопросы из Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве, а региональные корреспонденты будут работать на площадках в федеральных округах: Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Ранее URA.RU стало известно, что полпредства президента РФ в федеральных округах начали составлять списки журналистов для участия в пресс-конфернеции президента Путина.

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