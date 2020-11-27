Пресс-конференция президента России Владимира Путина будет с элементами «Прямой линии» (вопросы президенту задают граждане, — прим. ред.). Вопросы будут направляться через приложение, которое можно скачать с 6 декабря, сообщил журналистам во время конференц-колла пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Традиционное мероприятие в этом году будет дополнено элементами „Прямой линии“. Волонтеры ОНФ, как и обещал президент, будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту посредством компьютерного приложения „Москва — Путину“, как это обычно бывает. Оно будет доступно для скачивания на Android и iOS» — сказал он.
Он также отметил, что 6 декабря приложение будет доступно для скачивания. «Приложение дает возможность записать видео-вопрос, отправить текст, его можно также отправить на специальный сайт, или отправить короткое сообщение», — отметил Песков.
Журналисты во время пресс-конференции будут работать на нескольких площадках. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут по видеосвязи задавать вопросы президенту из Центра международной торговли в Москве. Региональных журналистов будут собирать в окружных центрах: ЦФО — Москва и Тула, СЗФО — Санкт-Петербург, ЮФО — Ростов-на-Дону, СКФО — Ставрополь, ПФО — Нижний Новгород, УрФО — Екатеринбург, СФО — Новосибирск, ДФО — Владивосток. URA.RU предсказывало такой формат еще 12 ноября. Источники агентства сообщали, что площадками сбора представителей СМИ будут полпредства.
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 17 декабря. Планируется, что частично она будет в дистанционном формате.
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