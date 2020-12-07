Почему нельзя пить алкоголь после вакцинации от коронавируса

Россиянам нельзя будет употреблять алкоголь на протяжении полутора месяцев после вакцинации от коронавируса. Об этом заявляют врачи.
«Во-первых, алкоголь снижает иммунитет, обостряет все хронические заболевания, поражает сердце, печень, и поджелудочную железу, и желудок, и пищевод. Во-вторых, алкоголь несовместим со многими препаратами и может вызвать аллергию. Вакцина, как вы понимаете, препарат чужеродный. Сочетание с алкоголем может привести к обострению аллергоанамнеза», — сказал
Из-за алкоголя, как минимум, в организме может не выработаться иммунный ответ. Поэтому врачи рекомендует выбрать безопасную альтернативу в виде безалкогольных напитков. Однако, как считает научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев, в небольших количествах спиртные напитки не нанесут вреда.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что после вакцинации от коронавируса, люди должны отказаться от употребления алкоголя, пишет газета «Взгляд». Это вызвано общим временем формирования иммунитета после введения двух доз вакцин, уточняют «Невские новости».
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