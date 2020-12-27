Стоимость билетов на автобус заинтересовала главу Кургана
Глава Кургана пообщался с перевозчиком из-за растущих цен на проезд — бывший полицейский обвиняется еще по одной статье — в Катайском районе решают проблему бездомных собак. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 28 декабря — в обзоре URA.RU:
Мэр Кургана встретился с перевозчиком
- Глава Кургана Андрей Потапов пообщался с владельцем автобусного маршрута №353 после того, как тот захотел повысить стоимость проезда до 31 рубля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Кургана.
Бывший замглавы УМВД области обвиняется по новым эпизодам
- В отношении экс-замначальника УМВД России по региону Андрея Шамина возбуждено новое уголовное дело. Следователи считают, что Шамин и его подельники легализовали похищенные средства через частные финансовые схемы.
В Катайском районе борются с бездомными собаками разговорами
- В администрации Катайского района посоветовали горожанам решить проблему с бездомными собаками. По мнению, администрации нужно поговорить с животными.
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