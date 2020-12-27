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Самое актуальное в Курганской области на 28 декабря. Мэр пообщался с перевозчиком, экс-полицейского обвиняют по новому делу

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, зима, автобусы на остановке, автобусный вокзал
Стоимость билетов на автобус заинтересовала главу Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана пообщался с перевозчиком из-за растущих цен на проезд — бывший полицейский обвиняется еще по одной статье — в Катайском районе решают проблему бездомных собак. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 28 декабря — в обзоре URA.RU:

Мэр Кургана встретился с перевозчиком

  • Глава Кургана Андрей Потапов пообщался с владельцем автобусного маршрута №353 после того, как тот захотел повысить стоимость проезда до 31 рубля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

Бывший замглавы УМВД области обвиняется по новым эпизодам

  • В отношении экс-замначальника УМВД России по региону Андрея Шамина возбуждено новое уголовное дело. Следователи считают, что Шамин и его подельники легализовали похищенные средства через частные финансовые схемы.

В Катайском районе борются с бездомными собаками разговорами

  • В администрации Катайского района посоветовали горожанам решить проблему с бездомными собаками. По мнению, администрации нужно поговорить с животными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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