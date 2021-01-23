Голикова навала новую версию происхождения коронавируса

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Госсовет в Кремле. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова рассказала, что ученые до сих пор не уверены в происхождении коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первое инфицирование коронавирусом случилось у человека не непосредственно от летучей мыши, а через посредника. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Самая близкая версия [происхождения коронавируса] — это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась. Якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был», — рассказала Голикова в эфире программы «Вести в субботу». По ее словам, ученые до сих пор проводят исследования, как появился нынешний коронавирус.

Ранее специалисты из Китая заявили, что коронавирус передался к человеку напрямую от летучей мыши. Часть экспертов уверена, что к пандемии коронавируса привели отдельные вспышки инфекции в разных странах мира, передает «Национальная служба новостей». Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг основную версию происхождения заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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