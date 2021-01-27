Новая функция Telegram позволит мгновенно отказаться от WhatsApp

Новая версия мессенджера Telegram позволяет, в частности переносить переписки из WhatsApp и других приложений. Это указано в описании обновления до версии 7.4 в AppStore.
«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например из WhatsApp, Line или KakaoTalk», — пишут разработчики. Также можно будет без следа сообщения в чатах, свои группы, секретные чаты и историю звонков.
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин высказывал предположение, что WhatsApp может проиграть борьбу с Telegram за звание главного мессенджера планеты из-за новой политики конфиденциальности. Также IT-эксперт похвалил функционал программы Дурова.
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