27 января 2021

Новая функция Telegram позволит мгновенно отказаться от WhatsApp

© Служба новостей «URA.RU»
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В Telegram появилась функция переноса переписки пользователей из WhatsApp и других приложений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новая версия мессенджера Telegram позволяет, в частности переносить переписки из WhatsApp и других приложений. Это указано в описании обновления до версии 7.4 в AppStore.

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например из WhatsApp, Line или KakaoTalk», — пишут разработчики. Также можно будет без следа сообщения в чатах, свои группы, секретные чаты и историю звонков.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин высказывал предположение, что WhatsApp может проиграть борьбу с Telegram за звание главного мессенджера планеты из-за новой политики конфиденциальности. Также IT-эксперт похвалил функционал программы Дурова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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