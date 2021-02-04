В России появится новый вид кредитов

В Совете Федерации рассматривают законопроект о судебном финансировании. Согласно документу, банки смогут выдавать ссуду на судебные расходы.
«Суть идеи в том, что некие структуры — банки, страховые организации, любые другие, имеющие деньги, — смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций», — сообщает «Российская газета». Отмечается, что гражданин зачастую не обращается в суд, так как у него нет средств на оплату работы адвоката. Если процесс будет проигран, то внакладе останется только кредитор, но в ином исходе, то и банки получат свою прибыль.
«Судебное финансирование предоставляет возможность истцу защитить свои права, не имея средств на оплату адвоката, а его требование проходит дополнительную экспертизу и оценку рисков и перспектив дела», — приводит слова сенатора Олега Цепкина издание. Он подчеркнул, что подобное партнерство многими экспертами оценивается положительно.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который позволит заемщикам уходить на кредитные каникулы даже после пандемии коронавируса. Тем временем россияне стали чаще оформлять займы на лечение, передает агентство Nation News.
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