Володин: России не нужны новые граждане с потребительской позицией

Россия не заинтересована в новых гражданах, которые приезжают в страну с потребительским отношением и нарушают законы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны», — подчеркнул Володин на заключительном пленарном заседании нижней палаты парламента. Трансляция мероприятия шла на сайте Госдумы.
Парламентарий добавил, что лица, прибывающие на территорию России, обязаны соблюдать местное законодательство, владеть русским языком, а также проявлять уважение к национальным традициям, культуре и религии. Кроме того, все, кто намеревается получить гражданство РФ, должны быть готовы принять на себя ответственность по защите страны, сказал Володин.
По словам председателя, за последнее время депутаты Госдумы проделали значительную работу по совершенствованию миграционного законодательства. С начала 2024 года было инициировано и принято 17 законодательных инициатив в этой сфере из общего числа 21 федерального закона. Основная часть этих документов подготовлена непосредственно депутатским корпусом.
Ранее партия «Новые люди» выступила с инициативой ввести плату за обучение для детей мигрантов в российских учебных заведениях. Соответствующий запрос во главе с руководителем партии Алексеем Нечаевым уже был направлен в Министерство просвещения, пишет 360.ru. Депутаты отметили, что предоставление бесплатного образования детям мигрантов увеличивает нагрузку на бюджет, финансируемый за счет российских налогоплательщиков, и способствует росту дефицита мест в школах, который в настоящее время достигает 900 тысяч.
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