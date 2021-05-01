Глава Европарламента обвинил РФ в атаке на демократию

Давид Сассоли уверен, что Россия атаковала санкциями демократию Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Европарламента Давид Сассоли, которому в числе других чиновников Евросоюза запретили въезд в РФ, назвал действия российских властей попыткой «атаковать сердце европейской демократии». Он заявил, что ЕС будет делать все, чтобы и граждане России могли жить в условиях демократии.

«Думаю, они пытались атаковать сердце европейской демократии», — заявил Сассоли в эфире итальянской радиостанции Radio1. Он уверен, что в последнее время многие пытались разделить Евросоюз, но это им не удалось. Политик отметил, что европейцы ценят свои свободы. И Евросоюз продолжить делать все, чтобы и в России люди могли иметь правовое государство и демократию, приводит слова главы Европарламента РИА «Новости».

Ранее Россия запретила въезд на территорию страны для восьми чиновников из Евросюза, среди которых председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, пишет агентство Nation News. После чего президент Италии Серджо Маттарелла позвонил Сассоли, чтобы выразить ему свою солидарность.