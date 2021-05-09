09 мая 2021

СМИ: США хотят перебросить войска из Афганистана ближе к России

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США хотят перебросить войска в страны Средней Азии Фото:

США могут перебросить выводимые из Афганистана войска в страны Средней Азии. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Америке требуются базы для военнослужащих, артиллерии, БПЛА и бомбардировщиков. Предполагается, что с их помощью Штаты смогут сдерживать боевиков в Афганистане. В качестве возможных мест будущей дислокации войск рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского Залива и отдельные корабли ВМС.

По мнению некоторых военных и представителей администрации американского лидера Джо Байдена, войска необходимо размешать в Узбекистане и Таджикистане. Однако источники издания считают, что переброска войск в эти страны оказалась бы непростой из-за «большого военного присутствия» России в регионе и растущего влияния Китая. Сейчас не принято конкретного решения.

Ранее в США заявили, что рассматривают вариант полного отвода сил из Афганистана, пишет агентство Nation News. При этом они считают, что данная мера может привести к эскалации насилия, террористическим актам и ухудшению в области соблюдения прав человека. Резидент «Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами», востоковед Вячеслав Матузов уверен, что вывод американских войск из Афганистана выгоден России, так как ограничит экспансию ИГИЛ и приведет к уменьшению наркотрафика.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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