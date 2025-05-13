Производителям отечественных мультиков помогут деньгами

Президент России Владимир Путин объявил о новых инициативах, направленных на поддержку и развитие отечественной анимационной индустрии. В рамках последних поручений, значительная часть государственного финансирования кинематографии будет перераспределена в пользу российских анимационных проектов.
«Правительству Российской Федерации совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выработать механизмы, обеспечивающие направление 20 процентов средств, выделяемых в целях государственной поддержки кинематографии, на финансирование национальных анимационных фильмов», — указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Кроме того, 10% доходов от проката зарубежных анимационных фильмов будут отчисляться в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, сообщается в документе. Эти средства будут использоваться для целевого финансирования разработки и производства российских анимационных фильмов.
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