Производителям отечественных мультиков помогут деньгами

Путин поставил задачи по развитию российской мультипликации
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Путин объявил об инициативах для поддержки отечественной анимационной индустрии
Путин объявил об инициативах для поддержки отечественной анимационной индустрии Фото:

Президент России Владимир Путин объявил о новых инициативах, направленных на поддержку и развитие отечественной анимационной индустрии. В рамках последних поручений, значительная часть государственного финансирования кинематографии будет перераспределена в пользу российских анимационных проектов.

«Правительству Российской Федерации совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выработать механизмы, обеспечивающие направление 20 процентов средств, выделяемых в целях государственной поддержки кинематографии, на финансирование национальных анимационных фильмов», — указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Кроме того, 10% доходов от проката зарубежных анимационных фильмов будут отчисляться в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, сообщается в документе. Эти средства будут использоваться для целевого финансирования разработки и производства российских анимационных фильмов.

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Президент России Владимир Путин объявил о новых инициативах, направленных на поддержку и развитие отечественной анимационной индустрии. В рамках последних поручений, значительная часть государственного финансирования кинематографии будет перераспределена в пользу российских анимационных проектов. «Правительству Российской Федерации совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выработать механизмы, обеспечивающие направление 20 процентов средств, выделяемых в целях государственной поддержки кинематографии, на финансирование национальных анимационных фильмов», — указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Кроме того, 10% доходов от проката зарубежных анимационных фильмов будут отчисляться в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, сообщается в документе. Эти средства будут использоваться для целевого финансирования разработки и производства российских анимационных фильмов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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