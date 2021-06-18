В Кремле отреагировали на идею перенести выборы в Госдуму

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, президент РФ, песков дмитрий, микрофон, путин владимир
Дмитрий Песков заявил, что правительство готово проводить выборы при ухудшении эпидемиологической обстановки Фото:
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Коронавирус COVID-19

Ухудшение эпидемиологической обстановки не станет причиной переноса выборов в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно об этом. В условиях пандемии мы уже аналогичные мероприятия проводили. Опыт у санитарных властей наработан, я имею в виду голосование по изменениям в Конституции. Тогда в результате принятых мер удалось обеспечить безопасность», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла. Он подчеркнул, что у правительства уже есть опыт, который позволит минимизировать все риски.

В России наблюдается новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки зафиксировано более 17 000 зараженных.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут 19 сентября. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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