Вице-премьер РФ назвала симптомы индийского штамма коронавируса

Симптомы индийского штамма коронавируса схожи с простудой. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«[Симптомы индийского штамма СOVID] очень простые: насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль», — заявила Голикова в ходе брифинга по коронавирусу в эфире телеканала «Россия 24». Она уточнила, что этот вирус более заразен, поэтому быстрота заболевания «возрастает кратно».
Вице-премьер РФ также указала на ошибки россиян, когда они принимают коронавирус за простуду и начинают лечиться противопростудными препаратами и антибиотиками. Голикова призвала обращаться к врачу и сдавать ПЦР-тест.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице почти у 90% заболевших коронавирусом обнаружен мутировавший индийский штамм. Он распространяется быстрее и действует агрессивнее уханьского.
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