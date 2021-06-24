Чиновник Росгвардии рассмешил Совфед. «Это в стенограмму не идет». Видео

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко рассмешила коллег в Совфеде вопросом к Сергею Лебедеву Фото:

Заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев во время заседания Совета Федерации из-за невнимательности не смог ответить на вопрос главы ведомства Валентины Матвиенко. Ситуация рассмешила участников заседания.

На заседании сенатор Андрей Клишас разъяснял законопроект о штрафах для граждан РФ при административных нарушениях в сфере оборота оружия. После его выступления Матвиенко обратилась к Лебедеву, участвовавшему в сторонней беседе, с просьбой подтвердить слова сенатора.

«Вы хоть понимаете о чем речь? Дайте ответ, о чем сказал Клишас! Это в стенограмму не идет!» — заявила глава Совфеда после однозначного ответа Лебедева. Согласно видео с заседания, замдиректора Росгвардии так и не смог объяснить новый законопроект, так как во время его обсуждения беседовал с коллегой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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