Валентина Матвиенко рассмешила коллег в Совфеде вопросом к Сергею Лебедеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев во время заседания Совета Федерации из-за невнимательности не смог ответить на вопрос главы ведомства Валентины Матвиенко. Ситуация рассмешила участников заседания.

На заседании сенатор Андрей Клишас разъяснял законопроект о штрафах для граждан РФ при административных нарушениях в сфере оборота оружия. После его выступления Матвиенко обратилась к Лебедеву, участвовавшему в сторонней беседе, с просьбой подтвердить слова сенатора.

«Вы хоть понимаете о чем речь? Дайте ответ, о чем сказал Клишас! Это в стенограмму не идет!» — заявила глава Совфеда после однозначного ответа Лебедева. Согласно видео с заседания, замдиректора Росгвардии так и не смог объяснить новый законопроект, так как во время его обсуждения беседовал с коллегой.