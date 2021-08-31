Создатель «КовиВака» рассказал о будущем коронавируса

Вакцина против «дельта» штамма будет готова примерно через год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус после остановки развития может иметь несколько штаммов, как грипп, или иметь только один штамм, который вытеснит все остальные. О возможной судьбе вируса рассказал гендиректор федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

«Вирус молодой, он меняется, и мы пока еще не знаем, на какой точке он может остановиться. Будет ли это один штамм, который вытеснит остальные, или это будет несколько штаммов, как у гриппа, например», — рассказал Айдар в интервью RT.

На данный момент штамм коронавируса «дельта» является основным для создания вакцины. На данный момент центр работает над созданием новой вакцины против этого штамма. По словам Ишмухаметова, на ее создание уйдет около года. С октября производство доз существующей вакцины «КовиВак» (от штамма «альфа») увеличат до 2,5 млн в месяц.