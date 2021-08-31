Зеленский предложил США и ФРГ обсудить украинский транзит газа

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы побыстрее обсудить с США и ФРГ вопрос сохранения транзита российского газа через Украину. Об этом заявил он сам на встрече с американским министром энергетики в Вашингтоне.
«Зеленский на встрече с министром энергетики США отметил важность скорейшего начала трехсторонних консультаций с ФРГ и США по вопросам сохранения транзита газа через украинскую территорию и обеспечения энергетической безопасности Европы», — написал ТАСС в своем telegram-канале. Зеленский также назвал российский газ «самым грязным» в мире из-за выбросов метана и коррупции.
Глава Украины прилетел в Вашингтон утром 31 августа для переговоров с президентом США Джо Байденом, встреча пройдет 1 сентября, пишет сайт
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