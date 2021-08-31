31 августа 2021

Зеленский предложил США и ФРГ обсудить украинский транзит газа

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, юнкер жан клод, зеленский владимир, туск дональд
Украинский президент просит США и ФРГ помочь сохранить транзит газа через Украину Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы побыстрее обсудить с США и ФРГ вопрос сохранения транзита российского газа через Украину. Об этом заявил он сам на встрече с американским министром энергетики в Вашингтоне.

«Зеленский на встрече с министром энергетики США отметил важность скорейшего начала трехсторонних консультаций с ФРГ и США по вопросам сохранения транзита газа через украинскую территорию и обеспечения энергетической безопасности Европы», — написал ТАСС в своем telegram-канале. Зеленский также назвал российский газ «самым грязным» в мире из-за выбросов метана и коррупции.

Глава Украины прилетел в Вашингтон утром 31 августа для переговоров с президентом США Джо Байденом, встреча пройдет 1 сентября, пишет сайт MK.RU. Представитель Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал этот вояж.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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