В курганских лесах поймали свердловских браконьеров

Полицейские в курганских лесах по подозрению в браконьерстве задержали двух жителей Свердловской области. Мужчин поймали с поличным при разделке туш диких животных. Информация размещена на сайте УМВД России по Курганской области.
Свердловчане незаконно охотились в ноябре 2020 года на территории Далматовского района. «Возбуждено уголовное дело по статье „Незаконная охота“ в отношении двух жителей Свердловской области, 62 и 32 лет. Злоумышленники были задержаны в лесном массиве. Они находились рядом с внедорожником и приготовились к разделке двух туш дикого животного. В салоне транспортного средства стражи порядка обнаружили и изъяли два охотничьих карабина, более двадцати патронов к ним, ножи, топор, упаковочные материалы, электрические фонари», — говорится в релизе полиции.
Ущерб, причиненный департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, составил 160 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
URA.RU ранее писало, что жителя Челябинской области задержали на территории Щучанского района Курганской области по подозрению в незаконной охоте. Его удалось поймать благодаря местным егерям.
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