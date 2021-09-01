В курганских лесах поймали свердловских браконьеров

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Клипарт. Челябинск., охота, ружье, домик
Курганские полицейские поймали браконьеров Фото:

Полицейские в курганских лесах по подозрению в браконьерстве задержали двух жителей Свердловской области. Мужчин поймали с поличным при разделке туш диких животных. Информация размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

Свердловчане незаконно охотились в ноябре 2020 года на территории Далматовского района. «Возбуждено уголовное дело по статье „Незаконная охота“ в отношении двух жителей Свердловской области, 62 и 32 лет. Злоумышленники были задержаны в лесном массиве. Они находились рядом с внедорожником и приготовились к разделке двух туш дикого животного. В салоне транспортного средства стражи порядка обнаружили и изъяли два охотничьих карабина, более двадцати патронов к ним, ножи, топор, упаковочные материалы, электрические фонари», — говорится в релизе полиции.

Ущерб, причиненный департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, составил 160 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

URA.RU ранее писало, что жителя Челябинской области задержали на территории Щучанского района Курганской области по подозрению в незаконной охоте. Его удалось поймать благодаря местным егерям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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