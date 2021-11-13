Беглов вслед за Собяниным заявил об эффективности локдауна

В Санкт-Петербурге уменьшилось количество положительных ПЦР-тестов, заявил Александр Беглов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Введение нерабочих дней помогло снизить количество госпитализаций с COVID-19. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Нерабочая неделя дала свои плоды — сейчас каждый день из стационаров выписываются больше пациентов, чем госпитализируются. Уменьшилось число впервые выявленных положительных ПЦР-тестов, а это самый верный признак снижения эпиднапряженности. Снизилось и количество госпитализаций», — сказал Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

За последние сутки в Санкт-Петербурге госпитализировано 484 человека с диагнозом COVID-19, сообщают « Невские новости ». Всего в ковидных больницах города находятся 7562 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благодаря нерабочим дням в столице начала снижаться заболеваемость коронавирусом. «Можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента [России Владимира Путина], сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости», — сказал Собянин.