Пассажиры Royal Flight столкнулись с массовой отменой рейсов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Екатеринбурга не могут вылететь из египетского города Шарм-эш-Шейха. Рейс авиакомпании Royal Flight должен был отправиться из аэропорта днем 30 ноября, однако сначала был задержан, а потом отменен. Такая же ситуация наблюдается с рейсами авиакомпании в другие города РФ.

«Сначала рейс задержали до 13:55, потом на онлайн-табло появилась информация, что отправка будет в 23:00. Потом [рейс] вообще отменили. Дети голодали в аэропорту», — заявила Е1 одна из пассажирок.

Пассажирка заявила, что питье и горячее питание пассажирам предложили только спустя семь часов. При этом их отказываются заселять в отель. Многие пассажиры прилетели на отдых с детьми.

По данным онлайн-табло, проблемы наблюдаются со многими рейсами Royal Flight. Помимо рейса в Екатеринбург, были отменены полеты в Омск, Оренбург и Казань. Самолет не вылетел из Самары, а также были отменены рейсы из Волгограда, Новосибирска и Нижнекамска.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Royal Flight. На момент публикации материала ответа не поступило.