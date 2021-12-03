В РФ стали в 5 раз чаще жаловаться в центры управления регионов

03 декабря 2021 в 18:55 Размер текста - 17 +

Жители российского региона указали властям на тысячи проблем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Число обращений в Центры управления регионов за 2021 год выросли почти в пять раз. Об этом заявил куратор в Приволжском федеральном округе Дмитрия Черышенко. «Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз», — приводятся слова Черышенко в сообщении, распространенной его пресс-службой. Чаще всего жители жаловались на дороги, сферу ЖКХ и здравоохранение. «Благодаря ЦУРам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений. Например, в Оренбурге буквально за несколько месяцев была поставлена на баланс и отремонтирована автомобильная дорога в областном центре», — сказал он. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Для мониторинга жалоб жителей региона Центр использует систему «Инцидент Менеджмент», платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и портал «Активный гражданин». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Число обращений в Центры управления регионов за 2021 год выросли почти в пять раз. Об этом заявил куратор в Приволжском федеральном округе Дмитрия Черышенко. «Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз», — приводятся слова Черышенко в сообщении, распространенной его пресс-службой. Чаще всего жители жаловались на дороги, сферу ЖКХ и здравоохранение. «Благодаря ЦУРам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений. Например, в Оренбурге буквально за несколько месяцев была поставлена на баланс и отремонтирована автомобильная дорога в областном центре», — сказал он. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Для мониторинга жалоб жителей региона Центр использует систему «Инцидент Менеджмент», платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и портал «Активный гражданин».