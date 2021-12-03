В РФ стали в 5 раз чаще жаловаться в центры управления регионов

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Заседание городской думы. Курган , депутат, чиновник, пустое кресло, бумаги к заседанию, посадочное место
Жители российского региона указали властям на тысячи проблем Фото:

Число обращений в Центры управления регионов за 2021 год выросли почти в пять раз. Об этом заявил куратор в Приволжском федеральном округе Дмитрия Черышенко.

«Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз», — приводятся слова Черышенко в сообщении, распространенной его пресс-службой.

Чаще всего жители жаловались на дороги, сферу ЖКХ и здравоохранение. «Благодаря ЦУРам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений. Например, в Оренбурге буквально за несколько месяцев была поставлена на баланс и отремонтирована автомобильная дорога в областном центре», — сказал он.

Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Для мониторинга жалоб жителей региона Центр использует систему «Инцидент Менеджмент», платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и портал «Активный гражданин».

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Число обращений в Центры управления регионов за 2021 год выросли почти в пять раз. Об этом заявил куратор в Приволжском федеральном округе Дмитрия Черышенко. «Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз», — приводятся слова Черышенко в сообщении, распространенной его пресс-службой. Чаще всего жители жаловались на дороги, сферу ЖКХ и здравоохранение. «Благодаря ЦУРам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений. Например, в Оренбурге буквально за несколько месяцев была поставлена на баланс и отремонтирована автомобильная дорога в областном центре», — сказал он. Центр управления регионом создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». ЦУР — это пункт мониторинга, который выявляет и позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы жителей региона, а также взаимодействовать с населением через соцсети и мессенджеры. Для мониторинга жалоб жителей региона Центр использует систему «Инцидент Менеджмент», платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и портал «Активный гражданин».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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