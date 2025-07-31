Вмешательство западных стран в выборные процессы стало новой формой неоколониализма. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Излюбленным объектом вмешательства стали и электоральные процессы. Это некое новое слово в неоколониалистских замашках», — сказал Медведев, передает РИА Новости. По его словам, подобные действия представляют собой стремление к политическому монополизму и подмене международного права собственными правилами.
Медведев отметил, что западные государства, в первую очередь США и их союзники по НАТО, продолжают оказывать давление на суверенные страны, навязывая им свои политические стандарты. Он подчеркнул, что «наследники колонизаторов» проявляют нетерпимость к разнообразию политических систем и часто вмешиваются во внутренние дела государств-членов ООН. Особое внимание в своем выступлении Медведев уделил вмешательству в выборы как одной из ключевых современных практик неоколониализма.
В качестве примеров Медведев привел недавние события в Венесуэле, где, по его словам, во время президентских и парламентских выборов оказывалось беспрецедентное внешнее давление. Кроме того, он упомянул протестные движения в Сербии, Беларуси, Мозамбике и Пакистане, которые, по мнению российского политика, также были инспирированы извне.
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