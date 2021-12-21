МИД РФ: Москва не допустит размещения НАТО на Украине

Россия выступит против расширения НАТО на восток, заявил дипломат Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Москва не допустит размещения инфраструктуры и военных НАТО непосредственно у российских границ — на Украине и в Грузии. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по иранской ядерной сделке Константин Гаврилов.

«Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии», — цитирует Константина Гаврилова telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».