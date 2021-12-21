МИД РФ: Москва не допустит размещения НАТО на Украине

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
Россия выступит против расширения НАТО на восток, заявил дипломат Фото:
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Москва не допустит размещения инфраструктуры и военных НАТО непосредственно у российских границ — на Украине и в Грузии. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по иранской ядерной сделке Константин Гаврилов.

«Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии», — цитирует Константина Гаврилова telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

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Москва не допустит размещения инфраструктуры и военных НАТО непосредственно у российских границ — на Украине и в Грузии. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по иранской ядерной сделке Константин Гаврилов. «Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии», — цитирует Константина Гаврилова telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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