МИД РФ: Москва не допустит размещения НАТО на Украине

Москва не допустит размещения инфраструктуры и военных НАТО непосредственно у российских границ — на Украине и в Грузии. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по иранской ядерной сделке Константин Гаврилов.
«Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии», — цитирует Константина Гаврилова telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Москва не допустит размещения инфраструктуры и военных НАТО непосредственно у российских границ — на Украине и в Грузии. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по иранской ядерной сделке Константин Гаврилов. «Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии», — цитирует Константина Гаврилова telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».