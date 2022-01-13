Политологи объяснили, как готовились протесты в Казахстане

13 января 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

Ведущую роль в протестах в Казахстане сыграли криминальные группировки, считает Андрей Манойло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Беспорядки в Казахстане были подготовлены определенными частями казахстанской элиты. Такое мнение высказал член Научного совета при Совбезе РФ, профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Протесты в мире: требования, ход, итоги». По его словам, инициаторы мятежа оперативно запустили протестный механизм, триггером для которого стал резкий рост цен на газ. «С этой точки зрения Казахстан является очень опасным прецедентом, ведь получается, что мы имеем дело не с протестом, а с вооруженным мятежом, подготовленным заранее определенными частями казахстанской элиты. Триггером, конечно, послужило опрометчивое решение с повышением цен на газ, на которое мгновенно отреагировали запуском готового протестного механизма», — цитирует Андрея Манойло пресс-служба МИА «Россия сегодня». Политолог отметил, что в классической схеме народное недовольство начинают «подогревать» с помощью «вбросов» и тематических групп в социальных сетях. В Казахстане пропагандистская подготовка отсутствовала, уточнил Манойло, а ведущая роль в протестах была отведена криминальным группировкам. Он также предположил, что протесты готовились с помощью западных разведок. Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов указал на ключевую роль в решении конфликта Организации Договора коллективной безопасности и президента РФ Владимира Путина. По его словам, протесты в Казахстане показали жизнеспособность ОДКБ. «Есть шанс, что ОДКБ станет реальной военной организацией, и этим шансом надо воспользоваться», — подчеркнул Ремизов. С тем, что Россия показала себя как гарант безопасности для союзников, согласен и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, военная миссия ОДКБ, основную роль в которой играли миротворцы из РФ, показала, что и впредь сможет предотвращать подобные казахстанскому сценарии в других странах. В России подобное развитие событий маловероятно, считает глава Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По его словам, власти РФ научились вести диалог с обществом на всех уровнях и давать обратную связь. Это все помогает снизить протестную активность, отметил Кузнецов. Директор АНО «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций» Никита Тюков отметил, что большинство митингов 2021 года были вызваны напряженностью из-за пандемии COVID-19. Протестующие выходили на улицы с достаточно примитивными требованиями. Сами акции при этом были более быстрыми, экстремальными и агрессивными, но «содержательно нищими». Ситуация в Казахстане начала накалятся 2 января. Стихийные акции протеста из-за резкого роста цен на сжиженный газ переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к ОДКБ для преодоления «террористической угрозы». МИД Казахстана заявил, что в беспорядках участвовали люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Беспорядки в Казахстане были подготовлены определенными частями казахстанской элиты. Такое мнение высказал член Научного совета при Совбезе РФ, профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Протесты в мире: требования, ход, итоги». По его словам, инициаторы мятежа оперативно запустили протестный механизм, триггером для которого стал резкий рост цен на газ. «С этой точки зрения Казахстан является очень опасным прецедентом, ведь получается, что мы имеем дело не с протестом, а с вооруженным мятежом, подготовленным заранее определенными частями казахстанской элиты. Триггером, конечно, послужило опрометчивое решение с повышением цен на газ, на которое мгновенно отреагировали запуском готового протестного механизма», — цитирует Андрея Манойло пресс-служба МИА «Россия сегодня». Политолог отметил, что в классической схеме народное недовольство начинают «подогревать» с помощью «вбросов» и тематических групп в социальных сетях. В Казахстане пропагандистская подготовка отсутствовала, уточнил Манойло, а ведущая роль в протестах была отведена криминальным группировкам. Он также предположил, что протесты готовились с помощью западных разведок. Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов указал на ключевую роль в решении конфликта Организации Договора коллективной безопасности и президента РФ Владимира Путина. По его словам, протесты в Казахстане показали жизнеспособность ОДКБ. «Есть шанс, что ОДКБ станет реальной военной организацией, и этим шансом надо воспользоваться», — подчеркнул Ремизов. С тем, что Россия показала себя как гарант безопасности для союзников, согласен и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, военная миссия ОДКБ, основную роль в которой играли миротворцы из РФ, показала, что и впредь сможет предотвращать подобные казахстанскому сценарии в других странах. В России подобное развитие событий маловероятно, считает глава Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По его словам, власти РФ научились вести диалог с обществом на всех уровнях и давать обратную связь. Это все помогает снизить протестную активность, отметил Кузнецов. Директор АНО «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций» Никита Тюков отметил, что большинство митингов 2021 года были вызваны напряженностью из-за пандемии COVID-19. Протестующие выходили на улицы с достаточно примитивными требованиями. Сами акции при этом были более быстрыми, экстремальными и агрессивными, но «содержательно нищими». Ситуация в Казахстане начала накалятся 2 января. Стихийные акции протеста из-за резкого роста цен на сжиженный газ переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к ОДКБ для преодоления «террористической угрозы». МИД Казахстана заявил, что в беспорядках участвовали люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.