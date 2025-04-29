Стало известно состояние россиян, попавших в ДТП в Анталье

Группа российских туристов стала участниками дорожного происшествия по пути из аэропорта Анталии. Об этом URA.RU рассказали в Российском Союзе Туриндустрии (РСТ).
«По дороге из аэропорта Анталии произошло дорожное происшествие. На данный момент туристы находятся в госпиталях на осмотре врачей и проверке их состояния. В автобусе находилось 22 взрослых и 3 ребенка. Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь на месте и находятся с гостями, а также в контакте со страховой компанией и контролируют ситуацию на всех этапах оказания содействия», — заявили URA.RU в РСТ.
По последним данным, часть туристов после прохождения медицинского осмотра уже была отправлена в отель. Гиды продолжают оставаться с пострадавшими, предоставляя необходимую поддержку и помощь.
Ранее местные СМИ сообщали, что автобус с российскими туристами направлялся из аэропорта Анталии в Сиде и съехал в кювет, после чего врезался в теплицу и опрокинулся. В результате аварии травмы получили 18 пассажиров и водитель, всего в автобусе находились 25 граждан России.
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