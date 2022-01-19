Навальный дошел до Верховного суда из-за цензуры «Яндекса»

19 января 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Заседание по делу «Яндекса» назначено на 25 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Блогер Алексей Навальный обратился в Верховный суд из-за запрета использовать обозначения «Умное голосование» в поисковой выдаче «Яндекса». Таким образом он попытался обжаловать этот запрет, который ранее вынес суд Москвы. «Алексей Навальный подал заявление в Верховный суд (ВС) РФ по спору о запрете по заявлению ООО „Вулинтертрейд“ (владеет товарным знаком „Умное голосование“) использования обозначения „Умное голосование“ в поисковой выдаче „Яндекса“», — приводит информацию суда издание РАПСИ. «Из представленных документов не следует, что непосредственно Навальный является участником настоящего спора. У Навального отсутствует право на обжалование определения суда первой инстанции по настоящему делу, в связи с чем производство по апелляционной жалобе подлежит прекращению», — уточнили в издании. Отмечается также, что аналогичным образом закончилось дела по иску к компании Google. Новое заседание Верховного суда по делу «Яндекса» назначено на 25 января, по Google — 8 апреля. Ранее Петушинский райсуд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к исправительной колонии №2 в Покрове. Речь идет о жалобе по поводу отказа представителей ИК-2 учитывать его доходы от работы на информационное агентство. Он неоднократно пытался засудить колонию в Покрове, в которой отбывает наказание по делу «Ив Роше», однако это не увенчалось успехом. Сам Навальный находится в ИК-2. В 2021 году его приговорили к 2,8 годам тюрьмы после возвращения из Германии. Его задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета. ФСИН попросила заменить блогеру условный срок по делу «Ив Роше» реальным — за нарушение правил поведения при условном сроке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блогер Алексей Навальный обратился в Верховный суд из-за запрета использовать обозначения «Умное голосование» в поисковой выдаче «Яндекса». Таким образом он попытался обжаловать этот запрет, который ранее вынес суд Москвы. «Алексей Навальный подал заявление в Верховный суд (ВС) РФ по спору о запрете по заявлению ООО „Вулинтертрейд“ (владеет товарным знаком „Умное голосование“) использования обозначения „Умное голосование“ в поисковой выдаче „Яндекса“», — приводит информацию суда издание РАПСИ. «Из представленных документов не следует, что непосредственно Навальный является участником настоящего спора. У Навального отсутствует право на обжалование определения суда первой инстанции по настоящему делу, в связи с чем производство по апелляционной жалобе подлежит прекращению», — уточнили в издании. Отмечается также, что аналогичным образом закончилось дела по иску к компании Google. Новое заседание Верховного суда по делу «Яндекса» назначено на 25 января, по Google — 8 апреля. Ранее Петушинский райсуд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к исправительной колонии №2 в Покрове. Речь идет о жалобе по поводу отказа представителей ИК-2 учитывать его доходы от работы на информационное агентство. Он неоднократно пытался засудить колонию в Покрове, в которой отбывает наказание по делу «Ив Роше», однако это не увенчалось успехом. Сам Навальный находится в ИК-2. В 2021 году его приговорили к 2,8 годам тюрьмы после возвращения из Германии. Его задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета. ФСИН попросила заменить блогеру условный срок по делу «Ив Роше» реальным — за нарушение правил поведения при условном сроке.