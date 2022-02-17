Юрист ПФР перечислила 10 выплат, положенных наследникам в РФ

Экс-глава юридической группы Пенсионного фонда РФ Ирина Сивакова рассказала про дополнительные денежные выплаты, которые полагаются наследникам. Информацией она поделилась в своем блоге «Юридические тонкости».
«Под наследством чаще всего понимают квартиру, дом, вклад в банке, машину и прочее имущество, которое было у наследодателя. Но стоит обратить внимание и на то, что наследникам, помимо всего этого, полагаются дополнительные выплаты — и их немало», — написала Сивакова в своем материале во ВКонтакте.
- В ПФР обязаны выплатить наследникам пенсию, которая осталась не полученной пенсионером-наследодателем. Выплата пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда ее получателя не стало.
- Все иные соцвыплаты, которые были начислены наследодателю при жизни, но не получены им, также причитаются его наследникам.
- Наследникам должны выплатить страховые взносы на накопительную часть пенсии, которые были учтены на лицевом счете наследодателя.
- Федеральное пособие выплачивается ПФР или работодателем через органы ФСС. Если жизнь наследодателя была застрахована, его наследники могут претендовать на страховое возмещение.
- Если наследодатель в свое время не получил компенсацию в Сбербанке своего вклада, открытого по состоянию на 20 июня 1991 года и не закрытого до конца 1991 года, она полагается его наследникам.
- Наследник может получить возмещение стоимости лекарственных препаратов, которые полагались наследодателю бесплатно, но он или сам наследник приобрел их за свой счет.
- Наследники могут требовать компенсации им морального вреда, причиненного утратой близкого родственника из-за некачественно оказанной медицинской помощи.
- Налоговый вычет, который не успел получить наследодатель, могут получить его наследники, если наследодатель подал налоговую декларацию.
- То, что не успел получить наследодатель, но уже было ему начислено — зарплата, отпускные и даже алименты — полагается его наследникам.
Ранее в ПФР раскрыли, что право на получение пенсионных накоплений в первую очередь возникает у детей, супруга и родителей пенсионера в случае, если правопреемники не были определены самим гражданином до его смерти. Отмечается, что в течение полугода после смерти пенсионера наследники могут обратиться за получением средств пенсионных накоплений.
Подписывайтесь на URA.RU в