Юрист ПФР перечислила 10 выплат, положенных наследникам в РФ

17 февраля 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Ирина Сивакова раскрыла десять выплат, которые полагаются наследникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-глава юридической группы Пенсионного фонда РФ Ирина Сивакова рассказала про дополнительные денежные выплаты, которые полагаются наследникам. Информацией она поделилась в своем блоге «Юридические тонкости». «Под наследством чаще всего понимают квартиру, дом, вклад в банке, машину и прочее имущество, которое было у наследодателя. Но стоит обратить внимание и на то, что наследникам, помимо всего этого, полагаются дополнительные выплаты — и их немало», — написала Сивакова в своем материале во ВКонтакте. В ПФР обязаны выплатить наследникам пенсию, которая осталась не полученной пенсионером-наследодателем. Выплата пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда ее получателя не стало.

Все иные соцвыплаты, которые были начислены наследодателю при жизни, но не получены им, также причитаются его наследникам.

Наследникам должны выплатить страховые взносы на накопительную часть пенсии, которые были учтены на лицевом счете наследодателя.

Федеральное пособие выплачивается ПФР или работодателем через органы ФСС. Если жизнь наследодателя была застрахована, его наследники могут претендовать на страховое возмещение.

Если наследодатель в свое время не получил компенсацию в Сбербанке своего вклада, открытого по состоянию на 20 июня 1991 года и не закрытого до конца 1991 года, она полагается его наследникам.

Наследник может получить возмещение стоимости лекарственных препаратов, которые полагались наследодателю бесплатно, но он или сам наследник приобрел их за свой счет.

Наследники могут требовать компенсации им морального вреда, причиненного утратой близкого родственника из-за некачественно оказанной медицинской помощи.

Налоговый вычет, который не успел получить наследодатель, могут получить его наследники, если наследодатель подал налоговую декларацию.

То, что не успел получить наследодатель, но уже было ему начислено — зарплата, отпускные и даже алименты — полагается его наследникам. Ранее в ПФР раскрыли, что право на получение пенсионных накоплений в первую очередь возникает у детей, супруга и родителей пенсионера в случае, если правопреемники не были определены самим гражданином до его смерти. Отмечается, что в течение полугода после смерти пенсионера наследники могут обратиться за получением средств пенсионных накоплений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-глава юридической группы Пенсионного фонда РФ Ирина Сивакова рассказала про дополнительные денежные выплаты, которые полагаются наследникам. Информацией она поделилась в своем блоге «Юридические тонкости». «Под наследством чаще всего понимают квартиру, дом, вклад в банке, машину и прочее имущество, которое было у наследодателя. Но стоит обратить внимание и на то, что наследникам, помимо всего этого, полагаются дополнительные выплаты — и их немало», — написала Сивакова в своем материале во ВКонтакте. Ранее в ПФР раскрыли, что право на получение пенсионных накоплений в первую очередь возникает у детей, супруга и родителей пенсионера в случае, если правопреемники не были определены самим гражданином до его смерти. Отмечается, что в течение полугода после смерти пенсионера наследники могут обратиться за получением средств пенсионных накоплений.