В Совбезе Украины пригрозили России вторжением

В украинском Совбезе пригрозили вторгнуться на территорию России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов пригрозил России вторжением. По его словам, Украина помнит всех.

«Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придем к вам», — написал Данилов на своей странице в Facebook. Его сообщение приводит РИА «Новости».

Решение о проведении на Украине спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля с целью демилитаризации и денацификации республики. Российские войска ликвидируют исключительно объекты вооруженных сил Украины. К мирному населению страны оказывается уважительное отношение.