В Совбезе Украины пригрозили России вторжением

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Гранитный шар на Октябрьской площади. Екатеринбург, флаг украины, флаг россии, надпись мир
В украинском Совбезе пригрозили вторгнуться на территорию России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов пригрозил России вторжением. По его словам, Украина помнит всех.

«Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придем к вам», — написал Данилов на своей странице в Facebook. Его сообщение приводит РИА «Новости».

Решение о проведении на Украине спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля с целью демилитаризации и денацификации республики. Российские войска ликвидируют исключительно объекты вооруженных сил Украины. К мирному населению страны оказывается уважительное отношение.

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Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов пригрозил России вторжением. По его словам, Украина помнит всех. «Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придем к вам», — написал Данилов на своей странице в Facebook. Его сообщение приводит РИА «Новости». Решение о проведении на Украине спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля с целью демилитаризации и денацификации республики. Российские войска ликвидируют исключительно объекты вооруженных сил Украины. К мирному населению страны оказывается уважительное отношение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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