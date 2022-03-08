Внук Ротару пытался незаконно пересечь границу Украины

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, пограничник, граница, стоп
Внука и сына Ротару задержали на границе Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На украино-молдавской границе, близи города Могилев-Подольский, были задержаны 9 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины. Среди восьми мужчин призывного возраста оказались сын и внук украинской певицы Софии Ротару.

«В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко — сына и внука известной певицы Софии Ротару», — пишет telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины. Сообщается, что группа собиралась на лодке переправиться в Молдову.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны заявляет, что Вооруженные Силы РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. 8 марта Россия объявила «режим тишины» для эвакуации мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя. Ранее, 7 марта, уже была предпринята попытка эвакуации, однако ВСУ от нее отказались.

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На украино-молдавской границе, близи города Могилев-Подольский, были задержаны 9 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины. Среди восьми мужчин призывного возраста оказались сын и внук украинской певицы Софии Ротару. «В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко — сына и внука известной певицы Софии Ротару», — пишет telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины. Сообщается, что группа собиралась на лодке переправиться в Молдову. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны заявляет, что Вооруженные Силы РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. 8 марта Россия объявила «режим тишины» для эвакуации мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя. Ранее, 7 марта, уже была предпринята попытка эвакуации, однако ВСУ от нее отказались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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