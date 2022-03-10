Полпред Якушев собирает губернаторов УрФО из-за угрозы стихии

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Заседание в полпредстве по работе СМИ на протестных акциях. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев готовит совещание по подготовке к паводкам и пожарам Фото:

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев 11 марта проведет расширенное ВКС-совещание с уральскими губернаторами. Основной темой станет подготовка регионов к весеннему паводку и лесным пожарам. Об этом URA.RU сообщил источник в руководстве одной из областей, информацию подтвердили в полпредстве.

«В пятницу [11 марта] у полпреда пройдет совещание по подготовке к паводку и пожароопасному сезону. Будут участвовать губернаторы и профильные члены правительств», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе полпредства добавили URA.RU, что совещание пройдет по видеосвязи, к участию приглашены все уральские регионы.

Весной-летом 2021 года регионы УрФО оказались охвачены лесными пожарами, а города, стоящие вблизи водоемов, затопило в результате паводка. В Свердловской области сильнейший урон был нанесен Верхней Салде, где уровень воды превышал 1,6 метра. Лесные пожары стали бедой для Тюменской области и ХМАО.

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Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев 11 марта проведет расширенное ВКС-совещание с уральскими губернаторами. Основной темой станет подготовка регионов к весеннему паводку и лесным пожарам. Об этом URA.RU сообщил источник в руководстве одной из областей, информацию подтвердили в полпредстве. «В пятницу [11 марта] у полпреда пройдет совещание по подготовке к паводку и пожароопасному сезону. Будут участвовать губернаторы и профильные члены правительств», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе полпредства добавили URA.RU, что совещание пройдет по видеосвязи, к участию приглашены все уральские регионы. Весной-летом 2021 года регионы УрФО оказались охвачены лесными пожарами, а города, стоящие вблизи водоемов, затопило в результате паводка. В Свердловской области сильнейший урон был нанесен Верхней Салде, где уровень воды превышал 1,6 метра. Лесные пожары стали бедой для Тюменской области и ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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