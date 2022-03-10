Полпред Якушев собирает губернаторов УрФО из-за угрозы стихии

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев 11 марта проведет расширенное ВКС-совещание с уральскими губернаторами. Основной темой станет подготовка регионов к весеннему паводку и лесным пожарам. Об этом URA.RU сообщил источник в руководстве одной из областей, информацию подтвердили в полпредстве.
«В пятницу [11 марта] у полпреда пройдет совещание по подготовке к паводку и пожароопасному сезону. Будут участвовать губернаторы и профильные члены правительств», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе полпредства добавили URA.RU, что совещание пройдет по видеосвязи, к участию приглашены все уральские регионы.
Весной-летом 2021 года регионы УрФО оказались охвачены лесными пожарами, а города, стоящие вблизи водоемов, затопило в результате паводка. В Свердловской области сильнейший урон был нанесен Верхней Салде, где уровень воды превышал 1,6 метра. Лесные пожары стали бедой для Тюменской области и ХМАО.
Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев 11 марта проведет расширенное ВКС-совещание с уральскими губернаторами. Основной темой станет подготовка регионов к весеннему паводку и лесным пожарам. Об этом URA.RU сообщил источник в руководстве одной из областей, информацию подтвердили в полпредстве. «В пятницу [11 марта] у полпреда пройдет совещание по подготовке к паводку и пожароопасному сезону. Будут участвовать губернаторы и профильные члены правительств», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе полпредства добавили URA.RU, что совещание пройдет по видеосвязи, к участию приглашены все уральские регионы. Весной-летом 2021 года регионы УрФО оказались охвачены лесными пожарами, а города, стоящие вблизи водоемов, затопило в результате паводка. В Свердловской области сильнейший урон был нанесен Верхней Салде, где уровень воды превышал 1,6 метра. Лесные пожары стали бедой для Тюменской области и ХМАО.