ЦИК отказался от пользования Facebook и Instagram

12 марта 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

За новостями ЦИК можно следить в соцсети «ВКонтакте» и их telegram-канале Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Центризбирком России отказался пользоваться Facebook и Instagram после недавних заявлений американской транснациональной холдинговой компании Meta. Об этом рассказали представители ЦИК. «ЦИК России традиционно работает на всех информационных площадках, стремясь к максимальной открытости. Много лет мы рассказываем о тонкостях избирательного права и процесса в социальных сетях, в том числе Facebook и Instagram. Однако недавнее решение компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, вынуждает нас к отказу от работы на этих площадках», — опубликовал заявление ЦИК в telegram-канале. Представители ЦИК сказали, что Meta совершила «гнусный поступок». Они обратились к американской компании со словами о том, что «сегодня вы потворствуете неонацизму, а завтра сами станете их жертвами». За новостями комиссии теперь можно следить в их telegram-канале и в соцсети «ВКонтакте». Ранее американская корпорация Meta заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию против российских военных. После этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать компанию за русофобию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригрозил, что в России могут закрыть Instagram. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центризбирком России отказался пользоваться Facebook и Instagram после недавних заявлений американской транснациональной холдинговой компании Meta. Об этом рассказали представители ЦИК. «ЦИК России традиционно работает на всех информационных площадках, стремясь к максимальной открытости. Много лет мы рассказываем о тонкостях избирательного права и процесса в социальных сетях, в том числе Facebook и Instagram. Однако недавнее решение компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, вынуждает нас к отказу от работы на этих площадках», — опубликовал заявление ЦИК в telegram-канале. Представители ЦИК сказали, что Meta совершила «гнусный поступок». Они обратились к американской компании со словами о том, что «сегодня вы потворствуете неонацизму, а завтра сами станете их жертвами». За новостями комиссии теперь можно следить в их telegram-канале и в соцсети «ВКонтакте». Ранее американская корпорация Meta заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию против российских военных. После этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать компанию за русофобию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригрозил, что в России могут закрыть Instagram.