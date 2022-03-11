11 марта 2022

ЦИК отказался от пользования Facebook и Instagram

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За новостями ЦИК можно следить в соцсети «ВКонтакте» и их telegram-канале Фото:
новость из сюжета
Блокировка Facebook и Instagram

Центризбирком России отказался пользоваться Facebook и Instagram после недавних заявлений американской транснациональной холдинговой компании Meta. Об этом рассказали представители ЦИК.

«ЦИК России традиционно работает на всех информационных площадках, стремясь к максимальной открытости. Много лет мы рассказываем о тонкостях избирательного права и процесса в социальных сетях, в том числе Facebook и Instagram. Однако недавнее решение компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, вынуждает нас к отказу от работы на этих площадках», — опубликовал заявление ЦИК в telegram-канале.

Представители ЦИК сказали, что Meta совершила «гнусный поступок». Они обратились к американской компании со словами о том, что «сегодня вы потворствуете неонацизму, а завтра сами станете их жертвами». За новостями комиссии теперь можно следить в их telegram-канале и в соцсети «ВКонтакте».

Ранее американская корпорация Meta заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию против российских военных. После этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать компанию за русофобию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригрозил, что в России могут закрыть Instagram.

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Центризбирком России отказался пользоваться Facebook и Instagram после недавних заявлений американской транснациональной холдинговой компании Meta. Об этом рассказали представители ЦИК. «ЦИК России традиционно работает на всех информационных площадках, стремясь к максимальной открытости. Много лет мы рассказываем о тонкостях избирательного права и процесса в социальных сетях, в том числе Facebook и Instagram. Однако недавнее решение компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, вынуждает нас к отказу от работы на этих площадках», — опубликовал заявление ЦИК в telegram-канале. Представители ЦИК сказали, что Meta совершила «гнусный поступок». Они обратились к американской компании со словами о том, что «сегодня вы потворствуете неонацизму, а завтра сами станете их жертвами». За новостями комиссии теперь можно следить в их telegram-канале и в соцсети «ВКонтакте». Ранее американская корпорация Meta заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию против российских военных. После этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать компанию за русофобию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригрозил, что в России могут закрыть Instagram.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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