Хаджибейская дамба заминирована в Одессе, неонацисты планируют ее взорвать. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, взрыв объекта приведет к затоплению густонаселенных районов вместе с горожанами.
«В Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его информации, попытка представителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить данный шаг «была грубо и жестко пресечена вплоть до угрозы расстрела».
24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Американские, европейские и латиноамериканские СМИ обнародовали очередные откровения иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса». По их заявлениям, они проходят лишь короткий инструктаж (длится всего пару часов), а затем сразу оказываются в зоне боевых действий, испытывая неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя.
Хаджибейская дамба заминирована в Одессе, неонацисты планируют ее взорвать. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, взрыв объекта приведет к затоплению густонаселенных районов вместе с горожанами. «В Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его информации, попытка представителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить данный шаг «была грубо и жестко пресечена вплоть до угрозы расстрела». 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Американские, европейские и латиноамериканские СМИ обнародовали очередные откровения иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса». По их заявлениям, они проходят лишь короткий инструктаж (длится всего пару часов), а затем сразу оказываются в зоне боевых действий, испытывая неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя.