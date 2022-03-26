26 марта 2022

Минобороны РФ: нацисты заминировали дамбу в Одессе

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, последствия, украина, мариуполь, разрушения, окраина, обстрел, кварталы
Неонацисты заминировали Хаджибейскую дамбу в Одессе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Хаджибейская дамба заминирована в Одессе, неонацисты планируют ее взорвать. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, взрыв объекта приведет к затоплению густонаселенных районов вместе с горожанами.

«В Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его информации, попытка представителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить данный шаг «была грубо и жестко пресечена вплоть до угрозы расстрела».

24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Американские, европейские и латиноамериканские СМИ обнародовали очередные откровения иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса». По их заявлениям, они проходят лишь короткий инструктаж (длится всего пару часов), а затем сразу оказываются в зоне боевых действий, испытывая неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя.

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Хаджибейская дамба заминирована в Одессе, неонацисты планируют ее взорвать. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, взрыв объекта приведет к затоплению густонаселенных районов вместе с горожанами. «В Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его информации, попытка представителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить данный шаг «была грубо и жестко пресечена вплоть до угрозы расстрела». 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Американские, европейские и латиноамериканские СМИ обнародовали очередные откровения иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса». По их заявлениям, они проходят лишь короткий инструктаж (длится всего пару часов), а затем сразу оказываются в зоне боевых действий, испытывая неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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