Минобороны РФ: нацисты заминировали дамбу в Одессе

27 марта 2022 в 04:16 Размер текста - 17 +

Неонацисты заминировали Хаджибейскую дамбу в Одессе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Хаджибейская дамба заминирована в Одессе, неонацисты планируют ее взорвать. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, взрыв объекта приведет к затоплению густонаселенных районов вместе с горожанами. «В Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его информации, попытка представителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить данный шаг «была грубо и жестко пресечена вплоть до угрозы расстрела». 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Американские, европейские и латиноамериканские СМИ обнародовали очередные откровения иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса». По их заявлениям, они проходят лишь короткий инструктаж (длится всего пару часов), а затем сразу оказываются в зоне боевых действий, испытывая неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Хаджибейская дамба заминирована в Одессе, неонацисты планируют ее взорвать. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, взрыв объекта приведет к затоплению густонаселенных районов вместе с горожанами. «В Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его информации, попытка представителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить данный шаг «была грубо и жестко пресечена вплоть до угрозы расстрела». 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Американские, европейские и латиноамериканские СМИ обнародовали очередные откровения иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса». По их заявлениям, они проходят лишь короткий инструктаж (длится всего пару часов), а затем сразу оказываются в зоне боевых действий, испытывая неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя.