Посол РФ обвинил США в умышленном завышении российских потерь

31 марта 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

Посол РФ: США врут о количестве потерь ВС России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдеп США намеренно завышает число потерь российской армии, чтобы вызвать общественное недовольство. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя высказывания старшего замгоссекретаря США Виктории Нуланд. «Представитель госдепартамента умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине. За подобными высказываниями скрывается циничный расчет — вызвать общественное недовольство в нашей стране. Не получится», — приводят слова Антонова в ведомстве. Дипломат также отметил, что решение российского руководства о проведении спецоперации на Украине пользуется широкой поддержкой населения. По словам политика, граждане готовы защищать национальные интересы страны. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля 2022 года. По заявлению Минобороны РФ, российская сторона в ходе операции потеряла более 1 300 военнослужащих, что в 10 раз меньше, чем потери украинской армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что социологические организации подтверждают беспрецедентный рост поддержки действий России на Украине и деятельности президента РФ с начала вынужденной операции, пишет NEWS.ru . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдеп США намеренно завышает число потерь российской армии, чтобы вызвать общественное недовольство. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя высказывания старшего замгоссекретаря США Виктории Нуланд. «Представитель госдепартамента умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине. За подобными высказываниями скрывается циничный расчет — вызвать общественное недовольство в нашей стране. Не получится», — приводят слова Антонова в ведомстве. Дипломат также отметил, что решение российского руководства о проведении спецоперации на Украине пользуется широкой поддержкой населения. По словам политика, граждане готовы защищать национальные интересы страны. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля 2022 года. По заявлению Минобороны РФ, российская сторона в ходе операции потеряла более 1 300 военнослужащих, что в 10 раз меньше, чем потери украинской армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что социологические организации подтверждают беспрецедентный рост поддержки действий России на Украине и деятельности президента РФ с начала вынужденной операции, пишет NEWS.ru.