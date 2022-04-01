США выделит Киеву 300 млн долларов для противостояния РФ

02 апреля 2022 в 07:18 Размер текста - 17 +

Правительство США выделит Украине дополнительно 300 млн долларов в виде военной помощи. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «В рамках Инициативы о содействии безопасности Украины Министерство обороны США выделит до 300 $ млн помощи безопасности, чтобы поддержать оборонные способности Украины. Туда включат ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники и коммерческие услуги спутниковой съемки», — передает RT со ссылкой на заявление Пентагона. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин предупредил страны Запада о последствиях, если они решат вмешаться в конфликт. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен входить на территорию Украины ни по земле, ни по воздуху, сообщает телеканал 360. США также отказались помогать Киеву и направлять туда американские войска, сообщила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием.