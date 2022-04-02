Посол России пообещал уничтожать британское вооружение на Украине

02 апреля 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Келин заявил, что британские противокорабельные комплексы на Украине будут законными целями ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Противокорабельные комплексы Британии на Украине будут законными целями Вооруженных сил России. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. По его словам, в Лондоне понимание ситуации на Украине формируется из заявлений украинского руководства. «Любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер, особенно те, о которых говорил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Они обостряют ситуацию, делают ее еще более кровавой. Это, судя по всему, новые, достаточно высокоточные вооружения. Конечно же, они будут являться законными целями для наших Вооруженных сил в случае, если они будут пересекать границу Украины», — передает ТАСС слова Келина. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев согласился на отказ от вступления в НАТО. Однако Россия не может согласиться на уступки по Крыму и Донбассу, добавил он. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Противокорабельные комплексы Британии на Украине будут законными целями Вооруженных сил России. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. По его словам, в Лондоне понимание ситуации на Украине формируется из заявлений украинского руководства. «Любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер, особенно те, о которых говорил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Они обостряют ситуацию, делают ее еще более кровавой. Это, судя по всему, новые, достаточно высокоточные вооружения. Конечно же, они будут являться законными целями для наших Вооруженных сил в случае, если они будут пересекать границу Украины», — передает ТАСС слова Келина. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев согласился на отказ от вступления в НАТО. Однако Россия не может согласиться на уступки по Крыму и Донбассу, добавил он.